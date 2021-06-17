Хабиб Нурмагомедов: «Какой совет Забиту? Если желания нет, никакие деньги не заставят драться»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции EFC в Казахстане поделился мнением о ситуации с бойцом полулегкого веса Забитом Магомедшариповым.

— Все бы хотели, чтобы Забит Магомедшарипов вернулся в октагон. Вот вы вчера в одном самолете с ним летели — какой бы вы дали ему совет в текущей ситуации? Там еще непонятная информация — то он готов драться только за пояс, то не готов.

— А где Забит сам? Почему вы его не спрашиваете? Он вроде здесь должен быть. Избегает вас, да? А че в самолете его не поймали, там же видео работает?

— Постеснялись.

— Не знаю, какой ему совет... Если он сейчас подерется, то через бой точно может получить титул. Он третий номер. Кто там, Холлоуэй? Каттара он побил. Можно было с Холлоуэем подраться. У человека должно быть желание. Если желания нет, никакие деньги не заставят его драться. Настаивать — это самое плохое. Когда у человека травма, и он спрашивает, нужно ли ему драться — вот это очень опасно. Честно говоря, я на эти вопросы никогда не отвечаю и стараюсь никакие советы не давать. Он может совет принять и подраться, хотя в душе он 50 на 50. Если ты 50 на 50, то лучше в клетку не выходить. Ты там должен быть на 150, а не 50.

Магомедшарипов провел последний поединок в ноябре 2019-го, победив единогласным решением Келвина Каттара. Несколько недель назад команда бойца заявила, что Забит проведет бой в UFC, только если тот будет титульным.