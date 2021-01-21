Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал дебют в UFC троюродного брата Умара Нурмагомедова.

В среду 25-летний Умар (13-0) выиграл удушающим приемом во втором раунде у 31-летнего Сергея Морозова (16-5) из Казахстана. Бой прошел на турнире UFC on ESPN on 20 (ESPN Fight Island 8).

«Очень рад, очень, — сказал Хабиб в интервью, выложенном на YouTube-канале True GYM. — Груз с плеч упал. Это не только для нашей команды, это для нашей семьи очень важная победа была. Будем работать. Если дадут бой где-то в марте — в Вегасе, было бы хорошо, если нет, то мы подеремся после Рамадана. У нас время есть. Ему всего лишь 25 лет. И в этом году если еще два раза подеремся, будет очень хорошо.

Сейчас критиковать будет неправильно. Когда он дрался, я себя вспомнил в 2012 году. Свой первый раунд [в UFC ]. Когда я не мог почувствовать свою дистанцию, октагон. Думаю, просто нужно время. С каждым боем он будет расти. Надо подвести так, чтобы к серьезным боям он был готов и эмоционально, и физически. Сейчас, может быть, физика наверху, а ментал, эмоции — внизу. Когда это все соединяется и еще самый главный бой в жизни — вот тогда можно творить историю".

Хабиб дебютировал в UFC ровно 9 лет назад — 20 января 2012-го он победил удушающим приемом в третьем раунде иранца Камала Шалоруса.

«10 лет прошло. 10 лет назад UFC и ММА были на другом уровне. Тогда мне хватило того колхоза, чтобы закончить соперника», — сказал Хабиб.