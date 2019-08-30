Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов устроить драку с Конором Макгрегором где угодно и даже оказаться в полицейском участке. Хабиб победил Конора в поединке 7 октября 2018 года и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. До и после боя соперники в резкой форме отзывались друг о друге, а сразу после завершения поединка устроили драки с представителями команд соперников.

— Даже октябрьский бой не закончил наше противостояние, — цитирует ESPN Хабиба. — Просто разбить человека недостаточно. Мы должны разбить всю его команду. Я всегда говорю своей команде: «Сегодня мы идем на войну. Это не просто поединок».

Если мы где-нибудь увидим друг друга, на 100 процентов подеремся. Не имеет значения, если кто-то попадет в тюрьму. Я не боюсь. Они попадут в больницу, а мы в полицию. Вот и все.