Хабиб рассказал, как жалел в бою Джонсона и Гэтжи: «На меня смотрели его родители»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал на пресс-конференции перед турниром EFC 37 в Алма-Ате, кого из соперников ему было особенно жалко бить.

«Думаю, моего последнего соперника — Джастина Гэтжи. Также можно отметить Майкла Джонсона, — сказал Нурмагомедов. — Когда я его на болевой на руку взял — на кимуру: я мог ему сломать руку, и два-три раза говорил, чтобы он сдался. Аккуратно делал. Потому что это такой болевой, что если после него рука ломается, то больше не восстанавливается. Я это понимал — и сделал аккуратно. Понял, что он попался, поэтому крутил аккуратно».

«А с Джастином я сначала зашел на болевой на руку, а потом перешел на треугольник, — отметил непобежденный боец. — Я понял, что он сдаваться не будет. Не хотел ему руку калечить и перешел на треугольник — потому что у него там [в зале] были родители, отец и мать в первом ряду сидели. На видео этого не видно, но когда я зашел [в клетку], то [увидел] они в первом ряду сидели, смотрели на меня. Я не хотел его калечить».

На счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в 29 боях. Джонсона он победил болевым приемом в третьем раунде в ноябре 2016 года, а Гэтжи — удушающим приемом во втором раунде в октябре 2020 года.