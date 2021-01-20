Хабиб Нурмагомедов вспомнил свой дебют в UFC. Его двоюродный брат также начал с победы
18:47
Российский боец Умар Нурмагомедов победил казахстанца Сергея Морозова на турнире UFC Fight Night, который проходит в Абу-Даби.
Бой в легчайшем весе завершился во втором раунде, когда Нурмагомедов применил удушающий прием. Для обоих бойцов этот поединок стал дебютным в UFC.
Умар является двоюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. После окончания боя Хабиб вспомнил свой дебют в промоушене. Ровно девять лет назад он также начал с победы.
«Девять лет назад я также победил своего соперника. Таким же удушающим приемом. Только я победил в третьем раунде, а он — во втором», — заявил Хабиб ESPN.
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