Хабиб Нурмагомедов: «Теперь Немков в пятерке лучших российских бойцов»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) в интервью МИЦ «Известия» выразил мнение, что Вадима Немкова (12-2) можно включить в топ-5 лучших российских бойцов вне зависимости от весовой категории.

21 августа Немков нокаутировал американца Райана Бейдера и стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

— Вы не так давно назвали пятерку лучших российских бойцов, не считая себя — Петр Ян, Забит, Ислам Махачев, Аскар Аскаров, Магомед Исмаилов. Недавно Вадим Немков стал чемпионом Bellator. Теперь Немков — в пятерке? И что думаете об этом бойце?

— Несомненно, теперь он в пятерке. Когда я тогда говорил, я знал, что Немкову предстоит бой, что после победы он может зайти в эту пятерку. Вадим не просто профессиональный боец. У него очень большой багаж в виде любительской карьеры. Если не ошибаюсь, он по рукопашке выступал, а прежде всего — по боевому самбо. Считаю, что у него хорошие шансы зайти в топ-5 полутяжелого веса. Там Блахович, Ракич, Тиаго Силва, Доминик Рейес. Думаю, Немкова можно поставить на один уровень с этими бойцами.

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