Хабиб Нурмагомедов: «Тактаров? Не видел его интервью»

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов заявил, что не видел интервью известного в прошлом бойца Олега Тактарова, в котором он резко раскритиковал его отца и его самого.

Ранее Тактаров в интервью Youtube-каналу «ОТДУШИВДУШУ» в резкой форме рассказал о конфликте с Нурмагомедовыми. Тактаров выступал в 1990-е годы и выиграл один из турниров UFC. Он считает себя первым российским чемпионом в данной лиге. При этом во времена, когда там дрался Тактаров, титула регулярного чемпиона в UFC еще не существовало.

— В период подготовки следили за тем, что пишут СМИ?

— Честно говоря, не успеваю все читать. Столько всего пишут. Бывает, пишут правду, бывает — неправду. Не обращаю на это уже внимания, устал. Махну рукой, занимаюсь своим делом. А своих дел у меня хватает. Заходить все это читать невозможно.

— Интервью Тактарова же наверняка видели?

— Не видел. Не знаю, о чем вы говорите.

7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов проведет бой с американцем Дастином Порье на турнире UFC 242. (Илья Андреев)

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция