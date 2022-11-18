Федор Емельяненко и Райан Бейдер проведут реванш 4 февраля на турнире Bellator 290

Бойцы MMA Федор Емельяненко и Райан Бейдер проведут реванш 4 февраля на турнире Bellator 290, сообщает CBS Sports.

Этот поединок должен стать последним в карьере прославленного российского бойца.

46-летний Федор Емельяненко провел 46 боев в ММА и одержал 40 побед.

Первая встреча между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером состоялась 26 января 2019. Тогда на 35-й секунде бой победу нокаутом одержал американский спортсмен.