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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хабиб Нурмагомедов: «Постоянно играть не получится, в каждой игре есть конец»

18:36

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram свое фото в темных очках. Подписан снимок так: «Постоянно играть не получится, в каждой игре есть конец. Просто будь собой, отвечаю так лучше.«

Хабиб Нурмагомедов провел последний бой 7 сентября в Абу-Даби, победив американца Дастина Порье. Следующим его соперником, веротяно, станет американец Тони Фергюсон.

У Хабиба 28 побед и 0 поражений в ММА.

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