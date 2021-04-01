Завершивший карьеру Хабиб отреагировал на вызов Фергюсона

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов решил обратиться к Тони Фергюсону, который отчаянно продолжает бросать ему вызовы, несмотря на то, что российский спортсмен официально завершил карьеру.

«У тебя скоро бой. Твой оппонент очень крутой и самый недооцененный боец в легком дивизионе — сосредоточься на нем. Я желаю тебе и твоей семье всего наилучшего, даже несмотря на то, что ты выглядишь, как дерьмо», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Следующий поединок Фергюсон проведет на шоу UFC 262, который состоится в ночь на 16 мая в Хьюстоне. Его оппонентом станет занимающий 9-ю строчку легкого дивизиона Бенеил Дариуш.

Фергюсон — бывший временный чемпион UFC в легком весе. В двух предыдущих боях он проиграл Джастину Гэтжи техническим нокаутом и Чарльзу Оливейре решением судей.