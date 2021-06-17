Хабиб Нурмагомедов: «Если играть в футбол, то в Премьер-Лиге. Не российской. Английской»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции EFC в Казахстане допустил возможность участия в футбольном матче.

— Насколько вероятно, что вы окажетесь в футболе и будете играть в казахстанском чемпионате?

— Ну если играть, то в Премьер-Лиге. Не российской — английской (смеется). А так, если играть профессионально — мне скоро 33 года будет, поэтому куда уже дергаться? Но какую-то футбольную историю мне бы хотелось построить. У меня есть кое-какие проекты, в этом направлении я двигаюсь, скоро услышите. А самому играть... не имея любительской карьеры, сразу переходить в профессионалы... Быть якорем не хочется в какой-то команде.

— Мы знаем ваш чемпионский дух и характер, наверное, после ухода Серхио Рамоса из «Реала» именно такой капитан нужен этой команде. Представляете себя в своей команде мечты хотя бы в благотворительном матче?

— Ну в благотворительном матче я бы мог сыграть. Со стариками, которые уже ушли, на их фоне я бы мог побегать. Был один благотворительный матч, меня пригласили, все легенды там должны были сыграть. Это было в Марокко. Я смотрел список всех этих фамилий, я на них в детстве смотрел — конечно, такой матч бы не пропустил, но на тот момент Абубакар дрался и мне пришлось полететь к нему на подготовку, чтобы секундировать. Я это потом ему много раз даже припоминал (смеется), говорю, из-за тебя такое мероприятие пропустил. А так... в таких матчах я бы принял участие

Нурмагомедов провел последний поединок в октябре прошлого года, победив удушающим приемом Джастина Гэтжи на UFC 254. В марте текущего года Хабиб объявил о завершении спортивной карьеры.