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Сегодня, 12:18

Появилось видео разговора Хабиба с Харитоновым после боя на турнире в Майами

Хабиб поздравил Харитонова с удачным боем на турнире своей лиги в Майами
Иван Торопцев
Корреспондент
Хабиб Нурмагомедов (слева) и Сергей Харитонов.
Фото Instagram

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил бой Сергея Харитонова на турнире своей лиги Eagle FC в Майами (США).

Нурмагомедов и Харитонов встретились после мероприятия.

«Поздравляю! Честно говоря, очень хороший геймплан был. Для меня было неожиданно. Очень хороший бой был», — сказал Нурмагомедов Харитонову.

«Беру пример с тебя! Благодарю! Работаем, работаем. Все отлично. Тренируюсь в American Top Team у пацанов», — ответил Харитонов.

«Вижу, что ты в хорошей форме, я узнавал, говорили, что ты сажаешь пацанов на тренировках», — пошутил Хабиб.

«Надеюсь, еще выступлю у вас», — добавил Харитонов.

Сегодня, 29 января Харитонов нокаутировал суринамца Тайрона Спонга в главном поединке турнира Eagle FC 44 во втором раунде. На счету 41-летнего россиянина 33 победы и 8 поражений в карьере.

Сергей Харитонов
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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