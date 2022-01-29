Появилось видео разговора Хабиба с Харитоновым после боя на турнире в Майами

Хабиб поздравил Харитонова с удачным боем на турнире своей лиги в Майами

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил бой Сергея Харитонова на турнире своей лиги Eagle FC в Майами (США).

Нурмагомедов и Харитонов встретились после мероприятия.

«Поздравляю! Честно говоря, очень хороший геймплан был. Для меня было неожиданно. Очень хороший бой был», — сказал Нурмагомедов Харитонову.

«Беру пример с тебя! Благодарю! Работаем, работаем. Все отлично. Тренируюсь в American Top Team у пацанов», — ответил Харитонов.

«Вижу, что ты в хорошей форме, я узнавал, говорили, что ты сажаешь пацанов на тренировках», — пошутил Хабиб.

«Надеюсь, еще выступлю у вас», — добавил Харитонов.

Сегодня, 29 января Харитонов нокаутировал суринамца Тайрона Спонга в главном поединке турнира Eagle FC 44 во втором раунде. На счету 41-летнего россиянина 33 победы и 8 поражений в карьере.