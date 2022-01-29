Харитонов объяснил Хабибу, почему начал бороться со Спонгом: «Беру пример с тебя»
Российский тяжеловес Сергей Харитонов встретился с владельцем лиги EFC Хабибом Нурмагомедовым после победы над Тайроном Спонгом.
Харитонов техническим нокаутом во втором раунде выиграл у Спонга, возглавив кард турнира EFC 44 в Майами.
Хабиб: Честно говоря, очень хороший геймплан.
Харитонов: Благодарю. Ну он [Спонг] - ударник.
Хабиб: Для меня было неожиданностью, когда ты начал бороться.
Харитонов: Видишь, теперь беру пример с тебя.
Хабиб: Не-не. Бороться надо.
Харитонов: Благодарю, будем работать.
Хабиб: Очень хороший бой был. Как, нормально все?
Харитонов: Все отлично.
Хабиб: В Майами тормознулся?
Харитонов: Я в Майами часто тренируюсь. В АТТ хожу к ребятам тренироваться.
Хабиб: Да-да. Говорили, что [ты] сажаешь пацанов. Я узнавал все.
Харитонов: Благодарю, Хабиб.
Журналист — Харитонову: Еще будут бои?
Харитонов: Да. Обязательно будут. Как по-другому?
Харитонов — Хабибу: 95 кг, наверное, весишь, да?
Хабиб: Нет, чуть меньше.
Харитонов: Хабиб, надеюсь выступлю еще раз у вас.
Хабиб: Обязательно. Не теряйся.