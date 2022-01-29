Харитонов объяснил Хабибу, почему начал бороться со Спонгом: «Беру пример с тебя»

Российский тяжеловес Сергей Харитонов встретился с владельцем лиги EFC Хабибом Нурмагомедовым после победы над Тайроном Спонгом.

Харитонов техническим нокаутом во втором раунде выиграл у Спонга, возглавив кард турнира EFC 44 в Майами.

Хабиб: Честно говоря, очень хороший геймплан.

Харитонов: Благодарю. Ну он [Спонг] - ударник.

Хабиб: Для меня было неожиданностью, когда ты начал бороться.

Харитонов: Видишь, теперь беру пример с тебя.

Хабиб: Не-не. Бороться надо.

Харитонов: Благодарю, будем работать.

Хабиб: Очень хороший бой был. Как, нормально все?

Харитонов: Все отлично.

Хабиб: В Майами тормознулся?

Харитонов: Я в Майами часто тренируюсь. В АТТ хожу к ребятам тренироваться.

Хабиб: Да-да. Говорили, что [ты] сажаешь пацанов. Я узнавал все.

Харитонов: Благодарю, Хабиб.

Журналист — Харитонову: Еще будут бои?

Харитонов: Да. Обязательно будут. Как по-другому?

Харитонов — Хабибу: 95 кг, наверное, весишь, да?

Хабиб: Нет, чуть меньше.

Харитонов: Хабиб, надеюсь выступлю еще раз у вас.

Хабиб: Обязательно. Не теряйся.