Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после встречи с подростками в Москве ответил на вопрос о своем отношении к фрик-боям.

— Не было времени анализировать это все, — сказал Нурмагомедов журналистам. — Но самое главное, чтобы была польза. Например, мы сделали встречу в Краснодаре (с болельщиками. — Прим. «СЭ»). Я сказал: давайте сделаем так, чтобы люди купили билеты, а вырученные деньги отдадим тяжелобольному ребенку. Чтобы была польза.

— Фрик-бои? Толстый человек же тоже может хотеть драться. Если хочет — пусть дерется, если это людям интересно. Но сделайте так, чтобы была польза от этого, — отметил боец.

Фрик-бои получили большую популярность в 2019 году. Поединки «Битвы за Хайп» (Youtube-канал блогера Амирана Сардарова) собирают миллионы просмотров в Youtube. В боях участвуют и профессиональные спортсмены, и блогеры, и люди, отличающиеся большими габаритам (например, 220-килограммовый пауэрлифтер Денис Вильданов). Также большой резонанс получил поединок между звездами соцсетей Олегом Монголом и Кириллом «Руки-базуки» Терешиным.