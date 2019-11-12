Хабиб Нурмагомедов: «Многие думают, что я умею только бить людей, но на первом месте для меня всегда стояла учеба»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что всегда уделял много внимания учебе, а не только занятиям спортом.

— Многие думают, что я умею только бить людей, но на первом месте для меня всегда стояла учеба — и только потом спорт, — цитирует RT Хабиба. — Я все время занимался, изучал языки, историю, географию. С математикой и физикой проблем было больше, но и желания углубляться в эти предметы не возникало, а какие-то, напротив, давались очень легко. Я до сих пор продолжаю учиться. Делать это никогда не поздно, даже если тебе 70 лет. Дети, всегда ставьте на первое место учебу. Если у тебя есть мышцы, но нет мозгов, то будут проблемы по жизни. А с мозгами, но без мышц всегда найдешь, чем заняться. Но особенно хорошо, если все это совмещено.