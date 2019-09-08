Хабиб и его чемпионский ужин. Он все это заслужил
21:11
Боец ММА Хабиб Нурмагомедов показал, как отдыхает после турнира UFC 242 в Абу-Даби в субботу, 7 сентября. Россиянин победил в чемпионском поединке американца Дастина Порье.
— Брат, мне — бургер с двойным сыром, — начал свою речь Нурмагомедов в своем Instagram, после чего прошел к готовящимся на огне шашлыкам. — Как ты думаешь, я заслужил их? — спросил боец у повара. — Да, на 100 процентов.
Роскошный ужин Хабиба— Бокс/ММА (@boxing_mma_se) September 8, 2019
Чемпион UFC отъедается после боя
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