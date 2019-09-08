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Хабиб и его чемпионский ужин. Он все это заслужил

21:11
Ужин Нурмагомедова.
Ужин Нурмагомедова.
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Боец ММА Хабиб Нурмагомедов показал, как отдыхает после турнира UFC 242 в Абу-Даби в субботу, 7 сентября. Россиянин победил в чемпионском поединке американца Дастина Порье.

— Брат, мне — бургер с двойным сыром, — начал свою речь Нурмагомедов в своем Instagram, после чего прошел к готовящимся на огне шашлыкам. — Как ты думаешь, я заслужил их? — спросил боец у повара. — Да, на 100 процентов.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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