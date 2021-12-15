Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил на пресс-конференции в Майами, что промоушен Eagle FC следует считать глобальным, а не только российским.

«Не хочу, чтобы люди думали, что это российский промоушен. Это глобальный промоушен. Штаб-квартира будет здесь, в Майами», — сказал Нурмагомедов.

Первый турнир Eagle FC в России состоялся в декабре прошлого года. В 2022 году промоушен стартует в США — дебютный турнир состоится 28 января в Майами. Его возглавит бой тяжеловесов — россиянина Сергея Харитонова и суринамца Тайрона Спонга.

13 декабря на пресс-конференции в Москве Нурмагомедов сообщил, что промоушен будет разделен на два офиса — российский (руководитель — Шамиль Завуров) и американский (руководитель — Ризван Магомедов).