Хабиб обратился к Дане Уайту: «Если ты не знал, теперь знаешь»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к президенту UFC Дане Уайту на пресс-конференции, посвященной старту деятельности лиги Хабиба — Eagle FC — в США.

«У меня есть сообщение для Даны Уайта. Если ты не знал, теперь знаешь», — сказал Нурмагомедов с улыбкой.

Первый турнир Eagle FC в США состоится 28 января 2022 года в Майами (Флорида). В главном бою сойдутся тяжеловесы — россиянин Сергей Харитонов и суринамец Тайрон Спонг.

По словам Хабиба, Майами станет постоянным местом проведения турниров Eagle FC. В 2022 году лига планирует провести в Майами восемь турниров. «В 2023 году, может быть, будем проводить тут турниры каждую неделю. Но я не люблю говорить о том, что может случиться через несколько лет», — сказал Нурмагомедов.