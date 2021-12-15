В американском Eagle FC будут несуществующие в UFC весовые категории

В американском промоушене Хабиба Нурмагомедова — Eagle FC — ряд весовых категорий будут отличаться от тех, которые приняты в UFC. Об этом Нурмагомедов рассказал на пресс-конференции в Майами.

В Eagle FC будут весовые категории до 165 фунтов (до 74,84 кг) и до 175 фунтов (до 79,38 кг) — таких в UFC, Bellator и других ведущих ММА-лигах нет. При этом категории до 170 фунтов (до 77,11 кг) в Eagle FC не будет.

В российском же Eagle FC весовые категории полностью соответствуют тем, которые есть в UFC.

Первый турнир Eagle FC в США состоится 28 января 2022 года в Майами. Его возглавит бой тяжеловесов — россиянина Сергея Харитонова и суринамца Тайрона Спонга.

Также на пресс-конференции было объявлено о подписании контракта с бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в легком весе — Кевином Ли. Он будет выступать в весе до 165 фунтов.