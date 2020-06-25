Хабиб не даст реванш Макгрегору

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз считает, что российский боец не собирается проводить бой-реванш с Конором Макгрегором.

— Макгрегор говорит о реванше, но Хабиб не даст ему его, — цитирует ТАСС Абдель-Азиза. — Макгрегор должен сидеть и ждать своего шанса. Ему надо выиграть минимум три боя. Одним из первых его соперников должен стать Ислам Махачев.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб победил экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора в титульном бою в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года. Россиянин провел болевой прием в четвертом раунде, после которого соперника сдался. Ирландец после этого несколько раз заявлял о намерении провести бой-реванш.