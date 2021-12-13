Хабиб: «Анкалев лучше Тейшейры и Блаховича. До сих пор считаю, что бойцу не выйти на второй пик»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов по-прежнему считает, что бойцу не выйти на второй пик формы. Об этом он заявил на пресс-конференции, которая проходила 13 декабря в Москве.

Также Нурмагомедов заявил, что Магомед Анкалаев как боец лучше, чем действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра, которому 42 года.

«Можно ли бойцу выйти на второй пик? Мне 33 года, и, конечно, бывает, мысли в голову приходят, и какой-то момент я меняю. По поводу второго пика мне в голову ничего не пришло. Я думаю, что... Ну выиграл Гловер Тейшейра у Яна Блаховича, но я не считаю, что они два лучших полутяжеловеса в мире».

«Кто лучше, чем они? Есть другие бойцы, например, Магомед Анкалаев. Он лучше. Вместе с Анкалаевым и других можно сравнить. Есть ребята, которые могут очень легко занять их место. Просто на сегодняшний день они там. И все. Придет время, [когда] их быстро сменят. В этом плане я не меняю свое мнение, и это невозможно [выйти на второй пик]».