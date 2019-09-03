Хабиб: «Ментально готовлюсь, что должен буду драться не только 25 минут, а всю ночь»

Российский боец ММА и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, как проходит подготовка к бою против Дастина Порье. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 242.

— Я ментально готовлюсь, что должен буду драться не только 25 минут, а всю ночь, если нужно! — цитирует официальный сайт Первого канала Хабиба. — Порье? Очень хороший боец, заслужил. Побывал во многих войнах. Внутри клетки, конечно, это, безусловно, война. Но за клеткой, кроме уважения, ничего к нему не испытываю

Диету соблюдаю, чувствую, с каждым днем тяжелее и тяжелее. Чай без сахара уже пью, потому что ближе к весогонке уже надо сахар оставлять!

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