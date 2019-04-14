Хабиб - Макгрегору: "Одержи победу, и тогда мы поговорим о реванше"

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов назвал условия, при котором согласится обсуждать реванш с Конором Макгрегором. Ирландец в Твиттере вспомнил о поединке, который состоялся в октябре 2018 года. Он выразил сомнения в том, что у россиянина хорошая подготовка по борьбе.
"Мой прием в защите работал все четыре раунда. Я слишком переоценил уровень борьбы Хабиба. Реванш все покажет", - написал Макгрегор.
Нурмагомедов прокомментировал это сообщение так: "Ты ничего не выиграл с 2016 года. Для начала одержи победу, и тогда мы поговорим о реванше".
Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом. После боя Хабиб перепрыгнул через ограждение и устроил драку на трибунах с командой Конора. Россиянин был дисквалифицирован. Вернуться в октагон он должен в сентябре этого года.
Thank you!– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 13 апреля 2019 г.
However having felt it in there, I highly disagree with the “best grappler in the UFC” comment regarding Khabib.
My solely defensive guard was not passed until round 4.
I, along with my team, overrated his grappling greatly.
The rematch will show all. https://t.co/YUcaJNXP6O