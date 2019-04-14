Хабиб - Макгрегору: "Одержи победу, и тогда мы поговорим о реванше"

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов назвал условия, при котором согласится обсуждать реванш с Конором Макгрегором. Ирландец в Твиттере вспомнил о поединке, который состоялся в октябре 2018 года. Он выразил сомнения в том, что у россиянина хорошая подготовка по борьбе.

"Мой прием в защите работал все четыре раунда. Я слишком переоценил уровень борьбы Хабиба. Реванш все покажет", - написал Макгрегор.

Нурмагомедов прокомментировал это сообщение так: "Ты ничего не выиграл с 2016 года. Для начала одержи победу, и тогда мы поговорим о реванше".

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом. После боя Хабиб перепрыгнул через ограждение и устроил драку на трибунах с командой Конора. Россиянин был дисквалифицирован. Вернуться в октагон он должен в сентябре этого года.