Хабиб и Бекхэм. Фото на пять звезд

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новое фото в своем Instagram. Он встретился с бывший игроком сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, который возглавляет клуб MLS «Интер Майами».

Россиянин встретил англичанина в Париже. Оба — почетные гости матча 1-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал». Известно, что Хабиб симпатизирует мадридскому клубу, но и игры парижского посещает не в первый раз.

Чемпионский бой в легком весе Хабиб — Порье прошел 7 сентября в Абу-Даби. Россиянин одержал победу в третьем раунде, проведя удушающий прием.

Источник: Хабиб и Фергюсон не встретятся в декабре 2019 года