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Сегодня, 16:24

Алексеева заявила, что Оливейра должен поблагодарить Махачева за победу над Дариушем

Алина Савинова
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Российский боец UFC Ирина Алексеева оценила победу бразильца Чарльза Оливейры над американцем Бенилом Дариушем на турнире UFC 289.

«Конечно, я была немного в шоке от результата боя. Я не думала, что Оливейра замочит Дариуша уже в первом раунде. Мне казалось, Дариуш окажет побольше сопротивления, но он выглядел как дебютант. Оливейра — красавчик, видно, что после поражения Исламу он окреп. Он сильная личность, а такие люди после поражений становятся еще сильнее, и мы это увидели. Оливейра должен поблагодарить за это Махачева. Конечно, теперь все уверены что будет реванш Ислама с Чарльзом. И все его будут ждать, включая меня», — цитирует Алексееву Metaratings.ru.

Оливейра победил Дариуша техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 289 в Ванкувере, который прошел 11 июня. Эта победа стала первой для бразильца после неудачной защиты чемпионского пояса в бою с россиянином Исламом Махачевым в октябре прошлого года.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/alekseeva-oliveira-dolzhen-blagodarit-makhacheva-za-pobedu-nad-dariushem-258439/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Ирина Алексеева
Чарльз Оливейра
ММА
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