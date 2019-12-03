Гончаров и Вахаев подерутся за титул чемпиона ACA

Обладатель чемпионского пояса, российский тяжеловес Евгений Гончаров проведет защиту титула 22 февраля в Краснодаре на ACA 104 против Мухумата Вахаева.

Гончаров завоевал пояс в августе 2019 года на турнире ACA 97, победив единогласным решением американца экс-соперника Александра Емельяненко Тони Джонсона. В профессиональном рекордсе бойца из Ростова-на-Дону 18 поединков, из которых 15 он выиграл.

Чемпион АСВ Мухумат Вахаев из Грозного ведет победную серию из 5 побед подряд, в его активе победы над такими соперниками как Денис Гольцов, Сергей Билостенный и Таннер Босер и др.

Напомним, что бойцы должны были встретиться в марте этого года, но Мухумат был вынужден сняться с боя из-за проблем со здоровьем.

Поединок состоится 22 февраля в Краснодаре и станет главным событием турнира ACA 104.