Гончаров и Вахаев подерутся за титул чемпиона ACA
Обладатель чемпионского пояса, российский тяжеловес Евгений Гончаров проведет защиту титула 22 февраля в Краснодаре на ACA 104 против Мухумата Вахаева.
Гончаров завоевал пояс в августе 2019 года на турнире ACA 97, победив единогласным решением американца экс-соперника Александра Емельяненко Тони Джонсона. В профессиональном рекордсе бойца из Ростова-на-Дону 18 поединков, из которых 15 он выиграл.
Чемпион АСВ Мухумат Вахаев из Грозного ведет победную серию из 5 побед подряд, в его активе победы над такими соперниками как Денис Гольцов, Сергей Билостенный и Таннер Босер и др.
Напомним, что бойцы должны были встретиться в марте этого года, но Мухумат был вынужден сняться с боя из-за проблем со здоровьем.
Поединок состоится 22 февраля в Краснодаре и станет главным событием турнира ACA 104.
?@Evgenii_Goncharov_ встретится с @Mukhumat_Vakhaev на #ACA104 в Краснодаре! Завоевав пояс чемпиона в тяжёлом весе на АСА 97, Евгений Гончаров возвращается в клетку чтобы впервые защитить свой титул! Его соперником станет чемпион АСВ Мухумат Вахаев, ведущий серию из 5 побед подряд и побеждавший таких бойцов, как Денис Гольцов, Сергей Билостенный и Таннер Босер. Евгений является обладателем чемпионских поясов ACA и WFCA, на его счету 15 побед в 18 боях и победы над такими соперниками, как: Тони Джонсон, Зелимхан Умиев и многими другими. Напомним, что бойцы должны были встретиться в марте этого года, но Мухумат был вынужден сняться с боя из-за проблем со здоровьем. ?? ?Поединок состоится 22 февраля в Краснодаре и станет главным событием турнира ACA 104.