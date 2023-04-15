Гольцов нокаутировал Феррейру на PFL 3

Российский боец Денис Гольцов одержал победу на турнире PFL 3 в Лас-Вегасе. Он в первом раунде нокаутировал бразильца Сезара Феррейру.

Для 32-летнего россиянина это 30-я победа в 37 боях в карьере. 38-летний бразилец потерпел 11-е поражение в карьере. Также на его счету 14 побед.

Изначально соперником Гольцова должен был стать Михал Андришак, но он снялся с поединка. Затем россиянин должен был заменить Анте Делию в бою против Йоргана Де Кастро, но бой тоже не состоялся. Позже его соперником стал Патрик Брэди, и тут произошла замена соперника.