Гога Шаматава завершил подготовку к бою против первого номера ACA

30 марта краснодарский боец ММА, чемпион Европы и мира Гога Шаматава проведет бой в против "первого номера" ACA Расула Албасханова из Грозного.

- Подготовка к бою завершена. В целом очень хорошо прошли сборы. Первый этап провели в Санкт-Петербурге, "разгонялись" у Марата Балаева, - заявил Шаматава. - Хочу сказать большое спасибо ему за потрясающие эмоции от его боя на ACA 93. Очень жалко, что он не выиграл. Но он настоящий Мотиватор, пример того, что может человек в 43 года, как надо идти против всего и сражаться. Просто Браво! Хочу сказать огромное спасибо ему за помощь в подготовке. Выхожу на свой бой заряженный и вдохновленный боем Марата.

Большой этап подготовки прошел на родине моего тренера в Северной Осетии, потом вернулись в Краснодар и завершили опять в Северной Осетии. Большое спасибо всем, кто помогал. Соперника тщательно изучали. Албасханов очень сильный, топового уровня, бился два раза за титул, очень крепкий. Всесторонне развит: сильные борцовские навыки и прекрасная "ударка". Я комфортнее чувствую себя в стойке, но с каждой тренировкой я развиваюсь в борцовском плане, чтоб стать универсальным. Так что бой покажет, чье "кунг-фу" лучше, мое или его. Сейчас я сверхмотивирован: мне надо пройти Албасханова. Ведь дальше у меня огромные планы в ММА.

Чувствую себя отлично, "мотор" мой работает без сбоев. Сбросить пришлось немало, но сейчас достаточно профессионально подходим к сгону, остались последние килограммы. Пришло время отложить вкусности, пироги, хачапури и мамалыгу. Питаюсь правильно, к вечеру убираю углеводы, сливаемся потихоньку, без экстрима.

Настроение прекрасное, раньше было сложнее психологически настаиваться. Видимо, спокойствие приходит с опытом. В данный момент читаю книги, смотрю кино, общаюсь с семьей. Сейчас я уже абстрагируюсь от мира. Осталось немного времени до момента, когда смогу заглянуть в глаза своему сопернику и проверить, насколько он силен внутри. Ментально я готов, уверен и хладнокровен. В клетке я всегда не тот Гога, которого все знают. Я надеваю перчатки и превращаюсь в сверхчеловека.