Гловер Тейшейра заявил, что Алекс Перейра может перейти в тяжелый вес

43-летний экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-9) заявил, что его друг и чемпион среднего дивизиона Алекс Перейра (7-1) будет очень сфокусирован в реванше с Исраэлем Адесаньей (23-2), а также подчеркнул, что Перейра в будущем может дебютировать в полутяжелом и тяжелом весе.

«Алекс сфокусирован, — сказал Тейшейра в интервью MMA Junkie. — Он помнит, как мы выиграли последний бой — он слишком долго ждал, чтобы нажать на курок. В этом бою ему просто нужно быть более бдительным, потому что Иззи очень быстр. Он много двигается, и это то, что мы учитывали при подготовке к бою. Нужно быть начеку, сфокусированным и, когда представится возможность, просто довести дело до конца.

Алекс — нокаутер. Он может закончить бой в любую секунду. Он бьет очень мощно, и ему нужно просто больше давить, как он это сделал тогда в пятом раунде. Безусловно, он понимает, что ему не стоит слетать с катушек и пытаться закончить бой во что бы то ни было. Нужно быть очень внимательным.

Увидим ли мы Алекса в тяжелом весе? Я думаю, да. Мы это уже обсуждали. Он может драться где угодно. Вы только посмотрите на него. Он большой парень, может драться как в полутяжелом, так и в тяжелом весах.

В конце концов, я думаю, он захочет подняться, потому что он очень много гоняет. Но он не жалуется. Он просто продолжает идти вперед и делает все хорошо, потому что ему нравится быть средневесом, и он чувствует себя в этом весе вполне комфортно. Но он точно может сделать вес полутяжеловеса, и в конечном итоге подняться в тяжелый, если там будут маячить супербои. Все возможно».

Перейра и Адесанья подерутся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.