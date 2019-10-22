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Глава UFC Russia: «Как только мы сами разберемся, дадим комментарий по бою Волкова»

13:41
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Глава российского офиса UFC Андрей Громковский прокомментировал отмену боя Александра Волкова с Жуниором Дос Сантосом. Поединок должен был состояться 9 ноября в Москве, но был отменен из-за проблем бразильца со здоровьем.

— Пока мы это никак не комментируем, — сказал Громковский. — Я бы и хотел, но пока не могу. Пока нечего. Ни о том, что случилось, ни о том, будет ли замена. Пока нам самим надо внутри у себя разобраться, что да как. Как только разберемся, я вернусь с комментарием, — сказал Громковский. (Михаил Потапов)

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