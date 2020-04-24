Глава UFC рассказал, когда Нурмагомедов проведет следующий бой

Президент UFC Дана Уайт в интервью ESPN сообщил, что возвращение в октагон чемпиона в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова должно состояться в сентябре или октябре.

Изначально планировалось, что 31-летний Нурмагомедов проведет бой с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, но россиянин не мог покинуть Россию из-за пандемии коронавируса. Хабиба заменил Джастин Гэтжи.

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон 7 сентября 2019-го, тогда он победил Дастина Порье.