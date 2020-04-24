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Глава UFC рассказал, когда Нурмагомедов проведет следующий бой

22:17
Хабиб Нурмагомедов. Фото Reuters
Хабиб Нурмагомедов. Фото Reuters
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Президент UFC Дана Уайт в интервью ESPN сообщил, что возвращение в октагон чемпиона в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова должно состояться в сентябре или октябре.

Изначально планировалось, что 31-летний Нурмагомедов проведет бой с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, но россиянин не мог покинуть Россию из-за пандемии коронавируса. Хабиба заменил Джастин Гэтжи.

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон 7 сентября 2019-го, тогда он победил Дастина Порье.

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