Дана Уайт: «Хасбулла кайфует и зарабатывает большие бабки»

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал популярность дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова, подтвердив, что заключил с ним сделку.

«Хасбулла не стал давать Марку Уолбергу пощечину. Он сказал, что не даст ему пощечину, потому что он ему нравится, — отметил Уайт на пресс-конференции. — Черт возьми, он бьет пощечины всем подряд, но не стал давать ее Марку Уолбергу. Хасбулла потрясающий. Он прилетел на наше мероприятие, и он хорошо провел время.

Ребята из NELK Boys [популярные американские блогеры] прилетели в Россию, сняли всякие классные видео с Хасбуллой, и они сказали, что собираются выпустить футболки с его изображением. Они продали все эти футболки за 500 долларов каждую за 48 часов. С ума сойти. Половину вырученных денег они отдали ему. Мы заключили с Хасбуллой соглашение, он будет в видеоигре. Ему за это заплатили. Чувак кайфует и зарабатывает большие бабки. Он мне нравится».

Ранее актер Марк Уолберг встретился с Хасбуллой и попросил дать ему пощечину. Хасбулла отказался.