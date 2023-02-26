Дана Уайт подтвердил, что Конор исключил нескольких бойцов из TUF 31

Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции UFC сообщил, что бывший двойной чемпион в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) убрал нескольких бойцов из 31-го сезона The Ultimate Fighter.

«Конор получил то, чего он хотел. Никто не упустил возможность. Если были ребята, которые были исключены, мы что-нибудь с ними сделаем... Мы разберемся. Мы позаботимся об этих парнях», — сказал Уайт.

Известно, что в TUF 31 должен был принять участие боец из Таджикистана Лоик Раджабов (16-4).

