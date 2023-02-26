Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:40

Дана Уайт подтвердил, что Конор исключил нескольких бойцов из TUF 31

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции UFC сообщил, что бывший двойной чемпион в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) убрал нескольких бойцов из 31-го сезона The Ultimate Fighter.

«Конор получил то, чего он хотел. Никто не упустил возможность. Если были ребята, которые были исключены, мы что-нибудь с ними сделаем... Мы разберемся. Мы позаботимся об этих парнях», — сказал Уайт.

Известно, что в TUF 31 должен был принять участие боец из Таджикистана Лоик Раджабов (16-4).

Дана Уайт
Конор Макгрегор
UFC
ММА
0
Читайте также
Унижение в легендарном дерби: ЦСКА закрыл «Спартаку» дорогу в плей-офф
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дана Уайт прокомментировал выступление Алиева: «Круто, когда тебя поддерживает вся страна»

Боец Крылов попал в больницу с отравлением за несколько часов до поединка в UFC
Новости
RSS RSS
Все новости