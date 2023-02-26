Боец Крылов попал в больницу с отравлением за несколько часов до поединка в UFC

Представитель российского бойца Никиты Крылова сообщил, что спортсмен попал в больницу с пищевым отравлением за несколько часов до боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«У Никиты сильное отравление. Тошнота и температура. Его сняли с поединка после консультации с врачами UFC», — сказал собеседник ТАСС.

Поединок Крылова против американца Райана Спэнна должен был возглавить турнир UFC в Лас-Вегасе.