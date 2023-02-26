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Сегодня, 09:09

Боец Крылов попал в больницу с отравлением за несколько часов до поединка в UFC

Виктория Кравченко
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Представитель российского бойца Никиты Крылова сообщил, что спортсмен попал в больницу с пищевым отравлением за несколько часов до боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«У Никиты сильное отравление. Тошнота и температура. Его сняли с поединка после консультации с врачами UFC», — сказал собеседник ТАСС.

Поединок Крылова против американца Райана Спэнна должен был возглавить турнир UFC в Лас-Вегасе.

Источник: https://tass.ru/sport/17143327
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