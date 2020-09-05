Глава АСА назвал потенциального соперника Исмаилова. Это не Шлеменко

Президент АСА Алексей Яценко в интервью «СЭ» дал понять, что лига не заинтересована в организации боя между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

— Бой с Емельяненко был последним для Исмаилова по контракту с АСА?

— Нет, не последним. У него остался еще один бой по контракту.

— Соответственно вы будете пытаться организовать бой Исмаилова со Шлеменко?

— Пока что мы не видим предпосылок к этому бою. Вижу, что идут разговоры, рассуждения — с кем бы он мог подраться, кто бы был интересен. Наши матчмейкеры — профессионалы высокого уровня. Думаю, они предложат варианты, которые были бы интересны и лиге, и зрителям, которые принесли бы пользу всех.

— Так почему нет предпосылок к бою Исмаилова и Шлеменко? Разговоры об этом есть, да и для Магомеда соперников немного осталось.

— Если вы имеете в виду спортивную составляющую, то для Магомеда и помимо Токова со Шлеменко есть определенное количество соперников, которые могли бы составить ему конкуренцию.

— Магомед не дерется с мусульманами.

— А я не говорил, что это мусульмане.

— Ну а кто мог бы составить ему конкуренцию?

— Допустим, Крис Ханикатт, который победил Шлеменко на Дальнем Востоке и который у нас на контракте. Но я не матчмейкер лиги. Я заинтересован в том, чтобы матчмейкеры предложили свои варианты. Заодно послушаю, что предлагает маркетинг. Мы еще не обсуждали варианты продолжения карьеры Магомеда.

— Камил Гаджиев намерен организовать реванш между Исмаиловым и Минеевым. То есть он пока не имеет права этого делать, поскольку у Магомеда действующий контракт с АСА?

— Не могу решать, на что Камил имеет право, а на что — нет. По действующему соглашению с нами Магомед не имеет права драться в другой лиге, пока не проведет бой у нас. А по поводу Камила... Если хочет организовывать — пусть организовывает. Но сначала Исмаилов должен подраться в АСА. (Илья Андреев)