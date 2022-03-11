Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:49

Гилберт Бернс: «Волкановски — долбаный терминатор полулегкого дивизиона»

Бернс считает, что Волкановски уверенно выиграет у Корейского Зомби
Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бернс считает, что чемпион полулегкого дивизиона UFC австралиец Алекс Волкановски уверенно выиграет у Чен Сон Джона по прозвищу Корейский Зомби.

«Волкановски выглядит сумасшедшим, — сказал Бернс в интервью Helen Yee Sports. — Он долбаный терминатор этого [полулегкого] дивизиона. Думаю, что Волкановски останется чемпионом».

Волкановски и Корейский Зомби возглавят турнир UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле (США). В главном карде этого турнира Гилберт Бернс разделит октагон с непобежденным шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

В со-главном событии UFC 273 россиянин Петр Ян встретится с американцем Алджамейном Стерлингом.

UFC
ММА
0
Читайте также
Положительную пробу на мельдоний сдала даже лошадь. Дикая история с допингом
«Спартак», ЦСКА и «Зенит» могут отсудить огромные деньги»: юрист рассказал о волне исков к спортивным организациям
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уиттакер сразится с Веттори в июне на UFC 275 в Сингапуре
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости