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Уиттакер сразится с Веттори в июне на UFC 275 в Сингапуре

Экс-чемпион UFC в среднем весе Уиттакер сразится с бывшим претендентом на титул Веттори
Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер сразится с бывшим претендентом на титул Марвином Веттори. Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.

Бойцы сразятся на турнире UFC 275, который состоится 11 июня в Сингапуре.

Публикация от Brett Okamoto (@bokamotoespn)

На счету Уиттакера 23 победы и 6 поражений. В феврале на UFC 271 австралиец единогласным решением судей уступил действующему чемпиону среднего дивизиона Исраэлю Адесанье.

В активе Веттори 18 побед, 5 поражений и 1 ничья. В последнем поединке, который состоялся в октябре прошлого года на UFC Fight Night 196, итальянский боец победил Пауло Косту судейским решением.

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