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Сегодня, 15:20

Чейл Соннен считает, что Хамзат Чимаев может стать следующим двойным чемпионом UFC

Соннен считает, что у Чимаева есть все шансы стать следующим двойным чемпионом UFC
Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Бывший боец UFC, ныне аналитик и комментатор в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC американец Чейл Соннен считает, что у Хамзата Чимаева есть все шансы стать следующим двойным чемпионом UFC.

«Я думаю, что Чимаеву предстоит проделать тяжелую работу, но он, вероятно, тот парень, у которого больше всего шансов [стать двойным чемпионом UFC]», — сказал Соннен в интервью The Schmo.
Свой следующий поединок Чимаев проведет на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле (США). Соперник — экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс. В случае победы Чимаев может подраться за титул в полусреднем весе против Камару Усмана. В феврале этого года Чимаев высоко оценил свои шансы против чемпиона среднего дивизиона UFC Исраэля Адесаньи, пообещав уничтожить новозеландца в первом раунде.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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