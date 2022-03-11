Чейл Соннен считает, что Хамзат Чимаев может стать следующим двойным чемпионом UFC

Бывший боец UFC, ныне аналитик и комментатор в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC американец Чейл Соннен считает, что у Хамзата Чимаева есть все шансы стать следующим двойным чемпионом UFC.

«Я думаю, что Чимаеву предстоит проделать тяжелую работу, но он, вероятно, тот парень, у которого больше всего шансов [стать двойным чемпионом UFC]», — сказал Соннен в интервью The Schmo.

Свой следующий поединок Чимаев проведет на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле (США). Соперник — экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс. В случае победы Чимаев может подраться за титул в полусреднем весе против Камару Усмана. В феврале этого года Чимаев высоко оценил свои шансы против чемпиона среднего дивизиона UFC Исраэля Адесаньи, пообещав уничтожить новозеландца в первом раунде.