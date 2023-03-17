Гэтжи — Физиев, Эдвардс — Усман: время начала боев и где смотреть трансляцию UFC 286

В ночь на 19 марта в Лондоне (Великобритания) на арене «O2 Arena» пройдет турнир UFC 286, где в главном бою подерутся англичанин Леон Эдвардс и нигериец Камару Усман. В со-главном поединке сойдутся американец Джастин Гэтжи и азербайджанец Рафаэль Физиев.

Видеотрансляция вечера единоборств UFC 286 в прямом эфире будет доступна на каналах matchtv.ru и «Матч Боец». Она начнется в 22.30 по московскому времени 18 марта.

Бой Эдвардс — Усман начнется не ранее 02.00 мск 19 марта. Противостояние Гэтжи (Гейджи) — Физиев — около 01.30.

У 31-летнего Эдвардса — 20 побед, три поражения и два боя были признаны несостоявшимися. На счету 35-летнего Усмана — 20 побед в ММА и два поражения.