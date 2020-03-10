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Гэтжи пообещал дать по носу Уайту, если Макгрегору дадут реванш с Хабибом

03:35

Американец Джастин Гэтжи рассказал, как отнесется к тому, если Конор Макгрегор получит реванш против Хабиба Нурмагомедова. На UFC 249 россиянин встретится с Тони Фергюсоном.

— Что произойдет? Меня уволят, потому что ударю Уайта прямо по его гребанному носу, — цитирует американца BJ Penn. — Если вы отберете у меня возможность, я устрою драку. Это будет нечестно, не собираюсь это терпеть. Я — уравновешенный человек, но если они сделают так, то будет война.

В бою с Дональдом Серроне на UFC 246 31-летний ирландец одержал 22-ю победу в ММА при четырех поражениях. У его ровесника Гэтжи 21 победа и два поражения. В своем последнем поединке он тоже победил Серроне.

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