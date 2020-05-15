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Гэтжи поддержал Хабиба Нурмагомедова и его отца

02:00
Джастин Гэтжи. Фото MMA Junkie
Джастин Гэтжи. Фото MMA Junkie
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Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи поддержал семью Хабиба Нурмагомедова. Отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Отправляю каждый позитивный флюид Хабибу и его отцу. Этот человек — легенда. Я буду продолжать молиться за его скорейшее выздоровление», — написал в Twitter Гэтжи.

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