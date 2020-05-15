Гэтжи поддержал Хабиба Нурмагомедова и его отца
02:00
Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи поддержал семью Хабиба Нурмагомедова. Отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов находится в больнице в тяжелом состоянии.
«Отправляю каждый позитивный флюид Хабибу и его отцу. Этот человек — легенда. Я буду продолжать молиться за его скорейшее выздоровление», — написал в Twitter Гэтжи.
Sending every positive vibe to Khabib and his Father. The man is a legend. I will keep praying for a speedy recovery. pic.twitter.com/W5wpnmBwx2— Justin Gaethje ?? (@Justin_Gaethje) May 14, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...