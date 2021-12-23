Оливейра хочет провести бой с Макгрегором в мае на UFC 274 в Бразилии

Действующий чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра планирует провести поединок против бывшего двойного чемпиона Конора Макгрегора на турнире UFC 274, который состоится в ночь на 8 мая в Бразилии.

«Думаю, провести наш бой в мае, это хороший вариант. Конор бросил мне вызов, написав в Twitter: «Ирландия против Бразилии-2». Не только он, но я и весь мир хочет увидеть этот бой. Так что давайте сделаем его возможным, — сказал Оливейра в интервью Sherdog. — Я жду его [Конора] в мае. Наш поединок может пройти в полусреднем, легком или среднем дивизионе. С моим титулом на кону или без него. Просто дай своей согласие, и я буду готов».

На счету 32-летнего Оливейры 32 победы, 8 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся. У 33-летнего Макгрегора — 22 победы и 6 поражений.