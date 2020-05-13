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Гэтжи не выйдет в октагон раньше августа

14:11
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Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи рассказал, когда проведет свой следующий бой. Глава организации Дана Уайт ранее предположил, что американец может встретиться с россиянином Хабибом Нурмагодовым в июле на «Бойцовском острове».

— Я не собираюсь биться в июле, — приводит слова Гэтжи Essentially Sports. — К черту! Вероятно, подерусь в августе или сентябре. Что-то около того.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 31-летнего Гэтжи 22 победы и 2 поражения.

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