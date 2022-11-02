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Сегодня, 08:55

Генри Сехудо: «Махачев станет двойным чемпионом»

Сехудо считает, что Махачев может завоевать второй пояс в полусреднем весе
Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) считает, что чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (23-1) может завоевать второй пояс в полусреднем весе.

«Я думаю, что он [Махачев] станет двойным чемпионом, — сказал Сехудо в интервью Helen Yee Sports. — Таким же доминирующим, как Хабиб. Правда, если Камару Усман не будет чемпионом, потому что я не верю, что они будут друг с другом драться. Я не знаю, как долго Камару будет выступать. Я лишь знаю то, что тот, кто следующим возьмет пояс в полусреднем весе, встретится с Исламом».

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Генри Сехудо
Ислам Махачев
UFC
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