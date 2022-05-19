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Сегодня, 15:49

Генри Сехудо планирует подраться до конца года за титул в легчайшем весе

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) вернется в UFC до конца года, сообщает портал The MMA Media. Сехудо намерен подраться за титул в легчайшем весе, а затем, в случае победы, подняться в полулегкий вес и попытаться стать первым в истории тройным чемпионом.

Сехудо объявил о своем возвращении 10 апреля после UFC 273 в Джексонвилле, США. Он вернулся в список бойцов, которых тестирует Антидопинговое агентство США (USADA).

Сехудо завершил карьеру бойца 10 мая 2020 года после победы над Домиником Крузом (24-3) техническим нокаутом во втором раунде на UFC 249.

Генри Сехудо
ММА
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