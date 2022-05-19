Гига Чикадзе бросил вызов Корейскому Зомби

Полулегковес Гига Чикадзе (14-3) нацелен на бой с 35-летним полулегковесом Чан Сун Юнгом, известным как «Корейский Зомби» (17-7).

«Давай сделаем это!» — написал Чикадзе в Twitter под фанатским постером поединка с Корейским Зомби.

33-летний грузин Чикадзе прервал серию из 9 побед, проиграв Келвину Каттару (23-5) единогласным решением судей 15 января на UFC on ESPN 32 в Лас-Вегасе.

В прошлом поединке Корейский Зомби проиграл Александру Волкановски (24-1) техническим нокаутом в 4-м раунде 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле (США). После этого южнокореец намекнул на завершение карьеры после еще одного боя.