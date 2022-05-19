Алджамейн Стерлинг признался, что хотел завершить карьеру перед боем с Яном

Действующий чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг (21-3) признался, что хотел завершить карьеру перед боем с Петром Яном (16-3) на UFC 273.

«На меня так много всего навалилось. Была операция, затем процесс восстановления, потом несколько неудачных попыток начать тренировочный лагерь. Мне казалось, что я тренируюсь, но не знал, ради чего, — сказал Стерлинг в подкасте Schmozone. — Честно, я подумывал о завершении карьеры. Рад, что все-таки смог собраться и закончить начатое. Именно поэтому я растрогался, когда встал на весы перед боем с Яном. Думал, что этот момент никогда не настанет. Сейчас я решил взять паузу в тренировках. Возможно, в июне я начну тренировочный лагерь».

Стерлинг защитил титул чемпиона в бою против Яна 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле (США). Стерлинг победил россиянина в реванше раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).