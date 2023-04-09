Гаджиев: «Перейра увлекся, почувствовал близость победы и ошибся»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу нигерийского бойца Исраэля Адесаньи в бою с бразильцем Алексом Перейрой.

«Исход боя меня не удивил, в моем понимании Адесанья был фаворитом. В прошлом поединке Исраэль выигрывал почти весь бой, просто тогда случилась досада в пятом раунде. Они оба хороши, просто Адесанье больше нужна была победа, и он повыше классом как боец ММА. В финальном эпизоде Перейра немного увлекся. Он почувствовал близость победы и ошибся», — приводит слова Гаджиева mma.metaratings.ru.

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.