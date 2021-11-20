Гаджиев предложил Регбисту и Сульянову по 10 миллионов рублей за бой в AMC Fight Nights

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев предложил организовать в своем промоушене бой между владельцем Hardcore FC Анатолием Сульяновым и владельцем Top Dog FC Данилом Алеевым по прозвищу Регбист. Функционер обещает по 10 миллионов рублей каждому из участников данного противостояния.

В апреле Сульянов принял вызов, брошенный ему от Регбиста, но отметив, что готов подраться по правилам ММА.

«Мне кажется, что бой Толи и Данила мог бы стать круче, чем все, что каждый из этих парней делал на спортивном поприще доселе».

«Если полистать карусель, то мы услышим рассуждения одного из промоутеров относительно перспективы этого боя и возможной площадки для проведения. Уверен, что и за вторым дело не станет, Регбист парень не из робких».

«Так давайте сделаем это, кто еще, как не мы, парни! 10 млн рублей каждому из участников за трехраундовый бой по правилам ММА. AMC Fight Nights тоже заработает свои 10, так что все справедливо!».

«Будем считать этот пост моим официальным предложением», — написал Гаджиев в Instagram.