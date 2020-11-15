Гаджиев опроверг информацию о драке с Яндиевым. О конфликте рассказал Харитонов

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев в интервью «СЭ» опроверг слова Сергея Харитонова, рассказавшего о драке между Гаджиевым и Адамом Яндиевым.

— Это какая-то блажь. Я так понимаю, у Сергея и Адама раньше была какая-то дружба, и они много чего обсуждали, чего было и чего не было. Про себя могу сказать, что на меня лет 20 уже никто не нападал.

Мы с Адамом друг друга знаем уже много лет. Да, был конфликт между Адамом и Владимиром Минеевым, но он не ушел в плоскость разборок, драк.

— Никто не извинялся друг перед другом?

— Нет, там не за что было извиняться. Было недоразумение, встретились, руку друг другу пожали.

— Сергей так же упомянул Али Багаутинова и Расула Мирзаева.

— Я помню нашу встречу. Я вместе с Али подъезжал. При мне его никто не трогал, не бил, не оскорблял, не унижал. Если бы что-то подобное имело место быть, я бы об этом знал.

Я не знаю, плод это воображения Сереги Харитонова, плод это воображения Адама Яндиева, либо их совместного. Либо это переиначенная история. Не совсем понимаю, почему Серега сейчас вообще об этом вспоминает, может, на свою сторону хочет каких-то людей привлечь. У меня с Адамом Яндиевым все нормально было, есть и будет. Как, наверное, и с Харитоновым. (Илья Андреев)